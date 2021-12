La definizione e la soluzione di: La circolazione del sangue ricco di ossigeno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ARTERIOSA

Curiosità : La circolazione del sangue ricco di ossigeno

vasi che portano al miocardio sangue ricco di ossigeno si chiamano "arterie coronarie"; i vasi che rimuovono il sangue deossigenato dal muscolo cardiaco ... Significato arteriosa

Neologismi (2008) geloterapia s. f. Terapia del sorriso, finalizzata a ristabilire le sessioni di geloterapia avevano una significativa diminuzione dei valori di pressione arteriosa. (Corriere della sera, 12 marzo 2004, p. 20, Cronache). Composto dal confisso pressione pre's:jone s. f. dal lat. pressio -onis, der. di pressus, part. pass. di premere. - 1. l'atto, l'azione di premere, di esercitare una forza sulla superficie alta pressione sanguigna superiore ai valori normali ? med. ipertensione arteriosa. ? med. ipotensione, pressione bassa; pressione bassa pressione sanguigna inferiore Definizione Treccani

