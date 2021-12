La definizione e la soluzione di: La circolazione dagli organi verso il cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VENOSA

La circolazione dagli organi verso il cuore

trapianto di cuore è la sostituzione di un cuore malato con uno sano prelevato da un donatore. La fase sperimentale del trapianto di cuore inizia nel 1905 ... Significato venosa

venosino (meno com. venusino) agg. e s. m. (f. -a) dal lat. Venusinus. . Per antonomasia, il poeta v. o assol. il V., Orazio, nativo appunto di Venusia, Venosa; e con riferimento a Orazio e alla sua poesia: e ’l venosino Miel gl’impetrò da le Definizione Treccani

