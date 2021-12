La definizione e la soluzione di: Ciocca di capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CIUFFO

Curiosità : Ciocca di capelli

Mèches è il termine con cui si indica una tecnica di colorazione di alcune ciocche dei capelli umani.tra le varie tecniche comunemente utilizzate ci sono ... Significato ciuffo

ciuffo s. m. forse dal longob. zupfa; cfr. il ted. Zopf. – 1. Ciocca di capelli che scende sulla fronte o sta ritta sul capo: i bravi di mestiere usavan portare un lungo c., che si tiravan poi sul volto, come una visiera (Manzoni); prendere, pigliare per il c., afferrare per i capelli; fig., ciuffo s. m. forse dal longob. zupfa. - 1. gruppetto di cose uguali, spec. capelli ciocca. 2 complesso di rami, piante o erba che formano un viluppo cespuglio. ? cespo. Definizione Treccani

