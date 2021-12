La definizione e la soluzione di: I cinque minuti in un ora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DODICI

Curiosità : I cinque minuti in un ora

Pomeriggio Cinque è un programma televisivo italiano, in onda dal 1º settembre 2008 su Canale 5 con la conduzione di Barbara D'Urso (affiancata da Claudio ... Significato dodici

dódici agg. num. card. lat. duodecim, comp. di duo «due» e decem forma assoluta o con ulteriori specificazioni, da antiche magistrature locali italiane, composte appunto di dodici persone (per es., i d. del popolo di Pisa nei sec. 13°-14°, i dodeca- dal gr. d?deka 'dodici'. - Primo elemento di parole composte, col sign. di 'dodici'. Definizione Treccani

Altre definizioni con cinque; minuti; Tubo a cinque elettrodi; cinque volte LX; La differenza tra quattro e cinque | Venerdì 26 novembre 2021; In cinque formano un lustro; Il diminuti vo di Reagan; Oggetti minuti e di poco valore; Diminuti vo di Nicola | Martedì 30 novembre 2021; Diminuti vo di Francesca; Cerca nelle Definizioni