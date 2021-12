La definizione e la soluzione di: In cima alla torta, per renderla più bella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CILIEGINA

Curiosità : In cima alla torta, per renderla piu bella

ciliègia (tosc. ciriègia) s. f. lat. *ceresia per *cerasia; fresco e se ne fanno marmellate, gelatine e gelati. b. C. marina, altro nome del frutto del corbezzolo (più comunem. chiamato corbezzolo). ? Dim. ciliegina; accr. ciliegióna. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE latte s. m. lat. lac lactis. - 1. liquido prodotto dalle ghiandole mammarie, fondamentale nell'alimentazione ? Espressioni: dare il a qualcuno allattare ø. ? fior di latte o fiordilatte mozzarella. ? bocconcino, ciliegina, treccia. ? latte alla portoghese dolce al cucchiaio semiliquido a base di latte CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

