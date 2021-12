La definizione e la soluzione di: Un cielo nuvoloso un costo fisso al ristorante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COPERTO

Curiosità : Un cielo nuvoloso un costo fisso al ristorante

Significato coperto

copèrto1 (ant. e settentr. covèrto) agg. part. pass. di coprire. a capo c., col cappello in testa; nel letto, stare ben c., tenersi c., avere molte coperte addosso o ben tirate fin su. c. Seguito dalla prep. di, rivestito in tutta la superficie coperto¹ ko'p?rto ant. e settentr. coverto agg. part. pass. di coprire. - 1. a. situato al riparo dagli agenti atmosferici e sim., con la prep. da o assol.: luogo ben c. dal vento; posizione ben c. chiuso, protetto, riparato. aperto, esposto al, scoperto. b. di persona o di parte del Definizione Treccani

