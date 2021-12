La definizione e la soluzione di: I chicchi di mais che si mangiano al cinema ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : POP-CORN

Curiosità : I chicchi di mais che si mangiano al cinema ing

Significato pop-corn

pop-corn ‹pòp kòon› (o popcorn) s. angloamer. accorciamento di popped corn «granturco scoppiato», usato in ital. al masch. – Granturco bianco, abbrustolito in chicchi mediante esposizione a fuoco vivo, in modo da aumentarne la leggerezza e CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

