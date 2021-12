La definizione e la soluzione di: Chiarire con meticolosità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PRECISARE

Curiosità : Chiarire con meticolosita

ottantacinque anni e probabilmente non era in grado di seguire i lavori con la consueta meticolosità. Di certo l'aspetto moderno ha subito diverse modifiche, giacché ...

Significato precisare

preci?are v. tr. der. di preciso2, sull’esempio del fr. préciser. di p. le tue intenzioni, il tuo scopo; (ci) tiene a precisare di non essere stato avvertito. ? Part. pass. preci?ato, anche come agg., spec. in unione con la negazione non (cfr pret?i'zare v. tr. der. di preciso, sull'es. del fr. préciser. - 1. rendere esplicito: bisogna p. i limiti della discussione definire, determinare, esplicitare, fissare, focalizzare, mettere a fuoco, puntualizzare, specificare, stabilire. ? circoscrivere, delimitare. 2. fare capire Definizione Treccani

