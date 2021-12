La definizione e la soluzione di: Il Chiari fra i noti "mattatori". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : WALTER

Curiosità : Il Chiari fra i noti mattatori

artistica ormai ampliatasi anche oltre i confini europei. Artisti come Caravaggio, Bernini e Borromini sono i mattatori di un rinnovamento di grande impatto ... Significato walter

Neologismi (2008) Veltrolandia s. f. (iron.) Il mondo sognato e vagheggiato da Walter già vicepresidente del Consiglio dei ministri e sindaco di Roma dal 2001 al 2008. ? «Bravo Walter. E grazie». Carlo Azeglio Ciampi Non prenderà la tessera, né la numero uno né Definizione Treccani

Altre definizioni con chiari; noti; mattatori; chiari re con meticolosità; Chi lo dice, vuole chiari rsi; Se sono chiari l'amicizia è lunga; Deposito derivato dalla chiari ficazione del vino; La città dei noti ssimi bagni Széchenyi; Ingiungere o noti ficare; Un efficiente sistema di diffusione di una noti zia; Le showgirls di Striscia la noti zia; Cerca nelle Definizioni