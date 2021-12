La definizione e la soluzione di: C è chi li mette in banca e chi sotto il materasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RISPARMI

Curiosità : C e chi li mette in banca e chi sotto il materasso

che mette a dura prova la sua razionalità e lo mette in crisi. Lestrade, su richiesta di Mycroft, li raggiunge e scopre che i proprietari di un locale nel ... Significato risparmi

RISPARMIO 1. Il RISPARMIO è il fatto di evitare di consumare una cosa posseduta o di limitarne l’uso per varie ragioni o scopi (r. di denaro, e modi di dire cassa di risparmio piccolo risparmio senza risparmio vivere dei propri risparmi Citazione In provincia si vive a piccole dosi, è una forma di risparmio, come economia ekono'mia s. f. dal lat. oeconomia, gr. oikonomía 'amministrazione della casa', sul modello del fr. économie. - 1. a. uso del denaro che mira a estens. al plur., somma in denaro risparmiata: mettere mano alle proprie e. fondi, risparmi. ? risorse. 2. fig. distribuzione della materia all'interno di un'opera, delle Definizione Treccani

Altre definizioni con mette; banca; sotto; materasso; Necessaria per rimette re corrente in una batteria; Il burro che si mette sulle labbra; Avvertire qualcuno di un pericolo: mette re in __; La cassa di una chitarra che permette la risonanza; L impiegato di banca che riceve il pubblico; Le iscrizioni di nuovi immobili nella banca dati dell Agenzia delle Entrate; Una filiale della banca ; Assegno banca rio; È sultanina quella sotto spirito e nei dolci; Locale vivibile sotto il tetto; L oro nero che si trova sotto terra; Parlottare sommesso di sotto fondo; È sotto il materasso ; Quello insaponato si gioca su un materasso ; materasso poco comodo; Un letto senza materasso ; Cerca nelle Definizioni