La definizione e la soluzione di: Chi la fa la deve poi mantenere.

Soluzione 8 lettere : PROMESSA

Curiosità : Chi la fa la deve poi mantenere

nell'occupare uno Stato, deve fare tutte le offese necessarie tutte insieme per potersi guadagnare gli uomini. Chi fa diversamente, deve sempre avere il coltello ...

proméssa s. f. lat. tardo promissa -ae, in origine promissa o ripetutamente); ho la tua p., conto sulla tua p.; per ora, mi ha fatto soltanto belle promesse; mi ha chiesto in prestito il libro con la p. di restituirmelo quanto prima; p. di promessa pro'mes:a s. f. lat. tardo promissa -ae, in origine promissa -orum 'cose promesse', neutro plur. del part. pass. di promittere 'promettere'. - 1. l'impegnarsi meno alle p. impegno. giuramento, voto. ? parola. ? Espressioni: mantenere le promesse fare quel che si è promesso tenere fede alla parola. mancare alla parola. 2. fig Definizione Treccani

