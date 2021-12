La definizione e la soluzione di: Lo è chi è in balia o in soggezione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : IRRETITO

Curiosità : Lo e chi e in balia o in soggezione

o la continuazione della guerra: in realtà, provava soggezione in presenza del cancelliere tedesco

irretire (ant. inretire) v. tr. dal lat. irretire, der. di rete In partic., attrarre a sé o sedurre con arte, con inganno, abbindolare, imbrogliare: fu irretito da quella donna; i. con lusinghe; i. gli sciocchi con vane parole; compor fittizie abbacinato agg. part. pass. di abbacinare. - 1. momentaneamente privo di vista per esposizione a luce intensa abbagliato, non com. abbarbagliato, accecato. 2. fig. a. allettato da lusinghe, vane speranze e sim. illuso, ingannato, irretito, tratto in inganno. b. lett. detto dello sguardo privo di espressione di chi è Definizione Treccani

