Soluzione 8 lettere : AGRICOLO

Curiosità : Che riguarda la coltivazione di specie vegetali

anche vegetali, sono organismi uni o pluricellulari, eucarioti foto-aerobici, con cloroplasti di origine endosimbiotica primaria. Vi sono più di 400 000 ... Significato agricolo

agrìcolo agg. dal lat. agricola, sost., «agricoltore»: v. agricola. – Che riguarda l’agricoltura: lavori a.; macchine a., attrezzi a.; azienda a.; popolazioni a., quelle la cui economia è costituita essenzialmente dall’agricoltura. Anche, talvolta, sinon. dell’aggettivo agrario. agricolo a'grikolo agg. dal lat. agricola, sost., 'agricoltore'. - che riguarda l'agricoltura agrario, agreste, rurale. ? campagnolo. Definizione Treccani

