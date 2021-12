La definizione e la soluzione di: Che ha preso una cotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INFATUATO

Curiosità : Che ha preso una cotta

dell'allieva Shu, accusata per questo dalle altre di essere una collaborazionista. Shu, che ha preso una cotta per John Miller, è anche gelosa di Yu Mo, la più bella ... Significato infatuato

infatüare v. tr. dal lat. infatuare «rendere balordo; stordire», der. di fatuus «fatuo, (non com.), impegnarcisi con ardore, tanto da perdere il senso della misura . ? Part. pass. infatüato, anche come agg., in unione col verbo essere, e con usi analoghi alla forma agg. part. pass. di infatuare. - 1. che prova un sentimento amoroso intenso e passeggero: i. di una donna, di un'attrice fam. cotto, incapricciato, innamorato, invaghito. 2. estens. che cede a una passione superficiale ma intensa: è i. del calcio; essere i. di sé stesso innamorato Definizione Treccani

Altre definizioni con preso; cotta; Compreso o volto a un fine determinato; Un corpo di polizia ha preso nome da questa arma; Ha preso una scuffia; Lo dice chi è sorpreso ; Quando è alta... la fronte scotta ; Strumento musicale in terracotta ; È migliore quella cotta al dente; La costata meno cotta ; Cerca nelle Definizioni