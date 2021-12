La definizione e la soluzione di: Che possono essere puliti con acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LAVABILI

Curiosità : Che possono essere puliti con acqua

possono essere toghe impreparate; come ci possono essere, ci sono state – e probabilmente ci saranno sempre, perché la natura dell'uomo è quella che è ... Significato lavabili

Neologismi (2008) multimateriale s. m. e agg. Nella raccolta differenziata dei rifiuti delle banane e dei carciofi. Niente stoviglie di plastica. Possibilmente pannolini lavabili, certamente fazzoletti e strofinacci di cotone, non di carta. Niente contenitori Definizione Treccani

