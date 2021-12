La definizione e la soluzione di: Che non gode di una buona nomea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MALFAMATO

Curiosità : Che non gode di una buona nomea

tratta di un giorno che gode di cattiva nomea. Per l'astrologia sono destinate ad avere successo le azioni di violenza sorte in un contesto di odio, rabbia ... Significato malfamato

malfamato agg. der. della locuz. mala fama. – Che gode di cattiva o pessima fama: persona m.; che è frequentato da gente di cattiva fama: luogo, ambiente m.; nei quartieri più m. della città. malfamato agg. der. della locuz. mala fama 'cattiva fama'. - 1. che gode di cattiva o pessima fama famigerato, tristemente noto. apprezzato, rinomato. 2. che è frequentato da gente di cattiva fama: ambiente m. equivoco. criminale, malavitoso. corrotto. ? vizioso. ammodo, dabbene, Definizione Treccani

