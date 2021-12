La definizione e la soluzione di: Che necessitano di bere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ASSETATI

Curiosità : Che necessitano di bere

dolce vivono immersi in una soluzione meno concentrata di quella corporea: non necessitano di bere poiché essa tende a penetrare nella pelle, diluendo i ... Significato assetati

beatitùdine s. f. dal lat. beatitudo -dinis, der. di beatus loro il Regno dei Cieli, i poveri, quelli che piangono, gli umili, gli affamati e assetati, ecc. Con parola derivata dal gr. µa?????? «beato», sono anche dette macarismi. Definizione Treccani

Altre definizioni con necessitano; bere; necessitano dei cinturini; necessitano per il bricolage; Delibere , scelte, provvedimenti; Costringe chi vuol dimagrire a bere molto; Rifiuta di bere alcoolici; La si mangia se non ce la danno a bere ; Cerca nelle Definizioni