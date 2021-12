La definizione e la soluzione di: Il centrocampista del calcio detto anche interno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MEZZALA

Curiosità : Il centrocampista del calcio detto anche interno

Il centrocampista è un ruolo presente in alcuni sport di squadra, in particolar modo calcio e football australiano. A coniare il termine fu Gianni Brera ... Significato mezzala

mezzala (o mezz’ala) s. f. (pl. o mezzeali o mèzze ali, meno corretto mezzale). – 1. Nel calcio, e per analogia in altri sport di squadra, giocatore (detto anche interno per la posizione più centrale occupata me'dz:ala o mezz'ala s. f. grafia unita di mezza ala pl. mezzali o mezze-ali o mezze ali, meno corretto mezzale. - sport. nel calcio e in altri sport di squadra, giocatore impegnato per lo più nell'impostazione delle azioni di attacco, con compiti di collegamento fra i difensori e Definizione Treccani

Altre definizioni con centrocampista; calcio; detto; anche; interno; Un Massimo ex centrocampista di Milan e nazionale; L'Andrea ex centrocampista della Nazionale; Il Nicolas centrocampista argentino classe 1998; Il Motta ex centrocampista di Inter e PSG; Lo stadio di calcio del Barcellona; Si fa nel calcio per incalzare l avversario ing; I tifosi del calcio di Facchetti e Sandro Mazzola; Il rilancio del portiere di calcio ; Osso del piede detto anche talo; Primate dal muso allungato detto anche bertuccia; Pietro __: fu detto il pittore delle regine; Fu detto il Papa buono; Osso del piede detto anche talo; Estrarre, ma anche camminare in passerella; Quello del terzo tipo è anche ravvicinato; Primate dal muso allungato detto anche bertuccia; Sia rossi che bianchi all interno del sangue; Gli spiazzi all interno dei palazzi; Le spie che agiscono dall interno ; Originate all'interno del proprio territorio; Cerca nelle Definizioni