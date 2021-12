La definizione e la soluzione di: Un centrocampista come Gabriele Oriali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MEDIANO

Curiosità : Un centrocampista come Gabriele Oriali

Gabriele Oriali, detto Lele (Como, 25 novembre 1952), è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista o difensore, team manager ... Significato mediano

mediano agg. e s. m. dal lat. medianus, der. di medius «medio». – 1. della faccia ventrale dell’avambraccio. b. In botanica, piano m. (o, come s. m., il mediano) di un organo inserito su un altro (per es., foglia su caule) è il piano che divide CATEGORIA: ANATOMIA mediano dal lat. medianus, der. di medius 'medio'. - ¦ agg. che sta nel mezzo, che si trova in una posizione di mezzo e ? MEDIO agg. 1. a. ¦ s. m. f. -a sport. giocatore di seconda linea di una squadra di calcio, di rugby, ecc. ? centrale. ? centrocampista, centromediano. Definizione Treccani

