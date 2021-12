La definizione e la soluzione di: Centro commerciale di marchi scontati ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OUTLET

Curiosità : Centro commerciale di marchi scontati ing

outlet ‹àutlet› s. ingl. (propr. «scarico» e «mercato, punto di vendita»; pl. outlets ‹àutlets›), usato in ital. al masch. – Punto di vendita in cui un’azienda vende direttamente al pubblico i suoi prodotti, che quindi sono a prezzo minore di quello di mercato. Definizione Treccani

