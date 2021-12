La definizione e la soluzione di: Celebre brano di apertura del musical Hair. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AQUARIUS

Curiosità : Celebre brano di apertura del musical Hair

realizzare un musical fu effettuato dai quattro ABBA già nel 1977, durante le pause degli spettacoli australiani, con The Girl with The Golden Hair, denominato ... Significato aquarius

aquàrio2 (o acquàrio) s. m. dal lat. aquarius, Aquarius. – Propr., chi porta l’acqua, chi versa l’acqua; acquaiolo. È in uso soltanto come nome (Aquario) di una delle costellazioni dello Zodiaco, tra il Capricorno e i Pesci, rappresentata da una figura maschile che versa acqua da un vaso. In Definizione Treccani

