La definizione e la soluzione di: Il cavalluccio lungo tra i 10 e i 20 centimetri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MARINO

Curiosità : Il cavalluccio lungo tra i 10 e i 20 centimetri

Tuttavia il 19 febbraio 1945, secondo i dettami della strategia «del gioco a cavalluccio», gli Stati Uniti invasero Iwo Jima. Quest'ultima è un'isola ... Significato marino

marino1 agg. e s. m. lat. marinus, der. di mare «mare». – 1. Che riguarda la navigazione: carte m. (più com. nautiche); guardia m., v. guardiamarina. Nel linguaggio marin., avere il piede m., di persona che, oltre a non soffrire il mare, sa marino agg. lat. marinus, der. di mare 'mare'. - del mare, relativo al mare: fauna m. lett. equoreo, marittimo, non com. pelagico. ? marinaro. ? Espressioni: fig., marina ? ?. ? orecchia marina zool. mollusco gasteropode del genere Haliotis aliotide, orecchia di mare, orecchio di Venere. Definizione Treccani

Altre definizioni con cavalluccio; lungo; centimetri; Altro nome del cavalluccio marino; Sognefjord è quello più lungo della Norvegia; lungo abito elegante nato per l equitazione fra; Gatti domestici asiatici a pelo lungo ; lungo capitolo storico; Equivale a 10.000 centimetri cubi; I centimetri che misurano i motori a scoppio; Quello reale è un pesce lungo circa 40 centimetri ; Quello reale è alato e lungo 50-56 centimetri ; Cerca nelle Definizioni