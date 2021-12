La definizione e la soluzione di: Causa inestetismi su cosce, fianchi e addome. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CELLULITE

innovazione è sicuramente la liposuzione che riesce a correggere gli inestetismi, in modo radicale e definitivo, della parete addominale e dei fianchi. A questo ... Significato cellulite

cellulite1 s. f. der. di cellula, col suff. medico -ite. – 1. donne: avere la c. ai fianchi, all’addome; fare i massaggi contro la cellulite. In questo sign., il termine più strettamente medico è dermatopannicolopatia edemato-fibrosclerotica. cellulite s. f. der. di cellula, col suff. -ite. - med. infiammazione del tessuto cellulare ? adipe, ? fam. ciccia, ? grasso. Definizione Treccani

