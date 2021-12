La definizione e la soluzione di: Lo è la carne con sottili venature di grasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MAREZZATA

Curiosità : Lo e la carne con sottili venature di grasso

costituito dalla cotenna (la cute dell'animale) e da uno strato di grasso puro, talvolta comprendente striature di carne. Salato e stagionato costituisce ... Significato marezzata

tabì s. m. dall’arabo ?attabi, e questo dal nome di un quartiere di Bagdad, al-?Attabiyya, luogo di fabbricazione di stoffe. – Antico nome di una seta pesante, simile al taffettà, marezzata, usata per abiti o come fodera di vesti pregiate: mi ha vestita di t. bianco CATEGORIA: MODA marezzatura maredz:a'tura s. f. der. di marezzare. - aspetto di cosa marezzata marezzo, screziatura, striatura, variegatura, venatura. Definizione Treccani

Altre definizioni con carne; sottili; venature; grasso; La copia in carne e ossa; Tipico piatto asturiano con fagioli e carne spa; Si lanciano nella Battaglia del carne vale di Ivrea; Fetta di carne arrostita; Sono sottili ed eleganti bottiglie per vini; Padella adatta per preparare sottili ssime frittatine; sottili fili d acqua; sottili , fragili; Depositi di antiestetico grasso ; grasso ccio, panciuto; Spalmati di grasso ; Il grasso che sforma; Cerca nelle Definizioni