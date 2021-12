La definizione e la soluzione di: Carburante per auto alternativo alla benzina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DIESEL

odierni non è affatto contraria alla diversificazione del carburante. Il bisogno di un sistema alternativo alla benzina si fece notare ad esempio durante ... Significato diesel

diesel ‹dìi?ël› (o Diesel) di idrocarburi paraffinici contenuta in un dato combustibile destinato all’alimentazione di un motore Diesel, così che più è alto il valore di tale indice e più il combustibile CATEGORIA: TRASPORTI TERRESTRI polverizzatore polveridz:a'tore s. m. der. di polverizzare. - tecn. apparecchio usato per polverizzare un liquido atomizzatore, nebulizzatore, vaporizzatore, nei motori diesel iniettore. Definizione Treccani

