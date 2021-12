La definizione e la soluzione di: Caratterizzate da un verde manto al suolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ERBOSE

Curiosità : Caratterizzate da un verde manto al suolo

rapido ciclo dei nutrienti. Le foreste pluviali sono caratterizzate da abbondanti precipitazioni. Il suolo è quindi spesso povero di nutrienti dilavati dalle ... Significato erbose

inerbire v. tr. der. di erba (io inerbisco, tu inerbisci, ecc.). – Coprire d’erba un terreno che ne è scarso; in partic., coprire con piantagioni erbose le scarpate di una trincea o di un rilevato stradale subito dopo la costruzione per tra prep. lat. intra radd. sint.. - 1. a. per indicare posizione intermedia tra persone, oggetti, o tra limiti di luogo e anche di tempo: il ruscello scorre t. due sponde erbose; te lo saprò dire t. oggi e domani fra. b. fig. per indicare condizione non netta o decisa: essere t. il sonno e la veglia; lottare t. la vita e la morte fra Definizione Treccani

Altre definizioni con caratterizzate; verde; manto; suolo; caratterizzate dall'alta permeabilità del suolo; caratterizzate da piccoli granelli minerali; caratterizzate da uno o più buchi; La sempreverde asiatica detta bambù sacro; Il Ceratonia siliqua, sempreverde e latifoglia; Il 4 Maggio vi si festeggia il giorno verde ; Lamina verde che sta sul ramo e cade in autunno; Come il manto della zebra o della tigre; Un famoso palazzo manto vano del XVl secolo; L irlandese ha il manto rossiccio; Il manto di certi magistrati; Lo è il suolo natio; Un tiro che sfiora il suolo ; Si cavano dal sottosuolo ; Vino dal sapore di... suolo ; Cerca nelle Definizioni