Caratterizza una trasmissione non in diretta

Soluzione 9 lettere : DIFFERITA

differita s. f. femm. sostantivato di differito, part. pass. di differire. – Nei programmi la d. della partita si vedrà alle nove. Nella locuz. avv. in d., non dal vivo, non in diretta: trasmissione in d.; guardare un programma, una gara in d.; trasmettere in differita. s. f. part. pass. femm. di differire. - radiotel. trasmissione di avvenimenti in orario successivo al loro effettivo svolgimento: la d. di un incontro di boxe diretta Definizione Treccani

