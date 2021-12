La definizione e la soluzione di: Caratteristica fisica di chi ha i capelli rossi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RUTILISMO

Curiosità : Caratteristica fisica di chi ha i capelli rossi

Significato rutilismo

rutilismo s. m. der. del lat. rutilus «rosseggiante». – Colorazione rossa dei capelli, che appare in percentuali molto basse nelle diverse popolazioni umane (le maggiori frequenze di capelli rossi s’incontrano nella Scozia e tra gli Ebrei, compresi i Sefardim dell’Africa settentr., in cui Definizione Treccani

