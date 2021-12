La definizione e la soluzione di: Caratteristica dei capelli con scarsa eumelanina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BIONDISMO

Curiosità : Caratteristica dei capelli con scarsa eumelanina

biondismo è la caratteristica delle persone che hanno peli e capelli biondi. I capelli biondi si trovano nelle persone che hanno uno scarso livello di un ... Significato biondismo

biondismo s. m. der. di biondo. – Colorazione bionda dei capelli, azzurra, verdastra o grigia delle iridi, rosea della pelle, come carattere distintivo di alcune razze (per es., la nordica e la baltica) e di gruppi etnici. Definizione Treccani

