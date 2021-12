La definizione e la soluzione di: Il capo della Chiesa ortodossa russa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PATRIARCA

Curiosità : Il capo della Chiesa ortodossa russa

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Chiesa russa ortodossa. La Chiesa ortodossa russa (in russo: ??????? ???????????? ????????), o Patriarcato ... Significato patriarca

patrïarca s. m. dal lat. tardo patriarcha, gr. pat???????, comp. di pat??? . 3. fig., letter. Istitutore di un ordine religioso: E questo fu il nostro patriarca (Dante, facendo parlare san Tommaso che così definisce san Domenico, fondatore dell’ordine a patri'arka s. m. dal lat. tardo patriarcha, gr. patriárkhes, comp. di patriá 'stirpe, tribù, famiglia' e -árkhes '-arca' pl. -chi. - 1. etnol. capo di una grande famiglia vecchio. ? capoclan, capofamiglia. matriarca. 2. stor. chi ha dato origine al popolo ebraico: i p. dell Definizione Treccani

Altre definizioni con capo; della; chiesa; ortodossa; russa; Comune a ovest di Firenze contiguo al capo luogo; La pietra che ornava i copricapo dei Faraoni; Il tipico copricapo del mariachi spa; La provincia canadese con capo luogo Edmonton; Abitante della regione storica della lingua d oc; Appassionato della settima arte; Il nome del Toscani della fotografia; Il nome della nota brigata paracadutisti italiana; In chiesa , ma non solo, esprime gioia; Il piccolo portico sopra l ingresso di una chiesa ; Lo sono della chiesa Gregorio I e Pier Damiani; Nel 2000 ci fu quello universale della chiesa ; Vi si trova una nota chiesa ortodossa georgiana; Quello d'Oriente divise chiesa romana e ortodossa ; Storica città russa ; La repubblica russa con Grozny; Stazione spaziale russa ; Marca russa d'auto; Cerca nelle Definizioni