La definizione e la soluzione di: La capitale dell Islanda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : REYKJAVIK

Curiosità : La capitale dell Islanda

corrente del Golfo che ne consente una buona abitabilità. La parola "Islanda" deriva dall'islandese Ísland, termine norreno che significa “terra del ghiaccio” ... Significato reykjavik

Neologismi (2008) diplomatichese s. m. Il linguaggio tipico dei diplomatici, della • La novità è che, dopo la formale protesta della Commissione Europea, consegnata a Reykjavik dall’ambasciatore di Svezia, dopo la convocazione dell’ambasciatore d’Islanda da parte Definizione Treccani

Altre definizioni con capitale; dell; islanda; Lo Stato americano con capitale Helena; La capitale dell Armenia; Abitanti dell isola indonesiana con la capitale ; I cittadini dello Stato con capitale Kabul; Nome d arte dell a star del cinema Archibald Leach; Le piume dell airone di moda nel XX secolo; Apparizione dell a divinità; Con l azione nel terzo principio dell a dinamica; La valle dell e olive taggiasche; L islanda alle Olimpiadi; Viene in islanda dopo esse; I confini dell' islanda ; La sigla dell' islanda ;