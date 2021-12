La definizione e la soluzione di: La capitale dell Armenia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : EREVAN

Curiosità : La capitale dell Armenia

altri significati, vedi Armenia (disambigua). Coordinate: 40°23'N 44°57'E? / ?40.383333°N 44.95°E40.383333; 44.95 L'Armenia (in armeno: ?????????, traslitterato: ... Significato erevan

Definizione Treccani

