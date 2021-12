La definizione e la soluzione di: I capi delle truppe di cosacchi nel 1500 rus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ATAMAN

Curiosità : I capi delle truppe di cosacchi nel 1500 rus

parte alla ribellione del 1637) capì che i cosacchi, pur avendo un'eccellente fanteria, non avrebbero potuto sperare di vincere sulla cavalleria polacca ... Significato ataman

atamano s. m. dal russo ataman. – Presso i Cosacchi, capo, comandante dell’esercito o di armate. Dal sec. 15° in poi compare anche la forma etmano (v.). CATEGORIA: MILITARIA Definizione Treccani

