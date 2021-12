La definizione e la soluzione di: Capacità innata antica moneta greca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TALENTO

Curiosità : Capacita innata antica moneta greca

possiede una lingua, caratteristica considerata da molti come una condizione innata e definizione del genere umano (vedi Origine del linguaggio). Tuttavia lo ... Significato talento

talènto1 s. m. dal lat. talentum, e questo dal gr. t??a?t??. – Nella Grecia antica, unità di misura di massa e peso, corrispondente a 60 mine e a 6000 dramme; il suo valore, e quindi il peso in metalli, variò secondo i luoghi e i tempi: il t. attico, per es., sulla base della dramma di g 4,366, ta'l?nto s. m. dal lat. eccles. talentum 'dono divino', con riferimento alla parabola evangelica nella quale i talenti affidati dal signore ai suoi servi sono simbolo dei doni 'altri era meco Dante desiderio, voglia. lett. anelito, brama. ? Espressioni: non com., andare a talento a qualcuno essere di gradimento: è una cosa che mi va a t. e Definizione Treccani

