La definizione e la soluzione di: La capacità di agire al momento opportuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TEMPISMO

Curiosità : La capacita di agire al momento opportuno

in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire. La figura è stata introdotta con la legge 9 gennaio 2004 ... Significato tempismo

tempismo s. m. der. di tempo. – La qualità, la caratteristica di essere tempista, cioè di saper agire nel momento più opportuno: un pugile che manca di tempismo; se l’affare si è concluso presto e bene, lo dobbiamo al suo t.; che tempismo! tempismo s. m. der. di tempo. - l'avvenire e l'agire al momento giusto e ? TEMPESTIVITÀ. Definizione Treccani

