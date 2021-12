La definizione e la soluzione di: Canzone politica e popolare di Paolo Pietrangeli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONTESSA

Curiosità : Canzone politica e popolare di Paolo Pietrangeli

e Paolo Pietrangeli (2001) Adua e le compagne, non accreditato, regia di Antonio Pietrangeli (1960) Il magnifico cornuto, non accreditato, regia di Antonio ... Significato contessa

contéssa s. f. femm. di conte; cfr. provenz. comtesa, fr. comtesse, lat. mediev. comitissa, der. di comes -mitis «conte». – 1. a. Dama insignita di dignità comitale. b. La moglie di un conte. 2. In meteorologia, c. del vento, particolare tipo di nube, costituita da un cumulo a spire elicoidali CATEGORIA: ARALDICA E TITOLI NOBILIARI Definizione Treccani

