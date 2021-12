La definizione e la soluzione di: Un cantante tra il tenore e il basso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BARITONO

Curiosità : Un cantante tra il tenore e il basso

musica, il termine basso cantante designa una delle diverse tipologie della voce di basso. È la categoria nella quale rientra gran parte delle voci e dei ... Significato baritono

barìtono agg. e s. m. dal gr. ßa??t????, comp. di ßa??? «grave» e t???? di fa posta sulla 3a linea del pentagramma; non è più in uso in quanto il baritono ora legge in chiave di basso. c. Strumento ad arco, più comunem. denominato viola bordona o baritono ba'ritono dal gr. barýtonos, comp. di barýs 'grave' e tónos 'tono'. - ¦ agg. gramm. di sillaba non accentata o di parola che termina con tale sillaba atono. accentato, tonico. ¦ s. m. mus. cantante con voce intermedia tra quella del tenore e quella del basso > sopranista, Definizione Treccani

