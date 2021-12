La definizione e la soluzione di: Cannoniere del calcio... e tra i vestiti ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BOMBER

Curiosità : Cannoniere del calcio... e tra i vestiti ing

l'innesto di alcuni nuovi giocatori, tra cui l'altro cannoniere dell'Eccellenza regionale Lorenzo Sciapi, autore di 24 gol e con qualche gradito ritorno in ... Significato bomber

bomber ‹bòmë› s. ingl. propr. «bombardiere»; nel sign. 2 è abbrev. di bomber jacket, bombardiere» (pl. bombers ‹bòmë?›), usato in ital. al masch. (e correntemente pronunciato ‹bòmber›). – 1. a. Nel calcio, grande realizzatore di reti, cannoniere. b. Nel pugilato CATEGORIA: MODA bomber 'b?m?, it. 'b?mber s. ingl. propr. 'bombardiere', usato in ital. al masch. - 1. sport. calciatore che realizza molti goal cannoniere, goleador. 2. sport. pugile particolarmente aggressivo picchiatore. Definizione Treccani

