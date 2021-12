La definizione e la soluzione di: Un cane Retriever, ma anche una provincia canadese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LABRADOR

Curiosità : Un cane Retriever, ma anche una provincia canadese

Scotia Duck Tolling Retriever, chiamato familiarmente anche Toller, è il cane più piccolo del gruppo dei Retriever (cani da riporto), ma il più vivace e sportivo ... Significato labrador

s. m. dal nome della penisola del Labrador, nell’America Settentr. (Canada). – Razza inglese di cani da riporto di taglia medio-grande, specializzati nel recupero di selvaggina in acqua: hanno corporatura compatta, coda relativamente breve, pelo lungo di colore uniforme nero, marrone o biondo Definizione Treccani

