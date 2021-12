La definizione e la soluzione di: Campo di concentramento anche detto Auschwitz II. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BIRKENAU

Curiosità : Campo di concentramento anche detto Auschwitz II

270278; 11.468056 Il campo di concentramento di Dachau fu il primo campo di concentramento nazista, aperto il 22 marzo 1933 su iniziativa di Heinrich Himmler ... Significato birkenau

