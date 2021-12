La definizione e la soluzione di: La camera buia per sviluppare le foto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OSCURA

Curiosità : La camera buia per sviluppare le foto

esposizione per far passare abbastanza luce. Il concetto di fotografia stenopeica deriva dalla camera oscura, una stanza completamente buia con un piccolo ... Significato oscura

Neologismi (2014) energia oscura loc. s.le f. In astrofisica, ipotetica forma di energia elastica repulsiva che pervade lo spazio, di natura sconosciuta, introdotta nelle teorie per spiegare l’ cento. Rimane un sessantacinque per cento che nessuno ha idea di cosa sia. Una 'energia oscura' di cui non sappiamo nulla. Adesso però siamo sicuri che esiste. Paolo de Bernardis tubo s. m. dal lat. tubus, di oscura origine. - 1. a. elemento generalm. cilindrico, cavo, di lunghezza variabile, usato essenzialmente per il trasporto di fluidi: t. dell'acqua, del gas condotto, conduttura, tubatura. b. elemento cilindrico, di diametro limitato, generalm. di plastica o Definizione Treccani

