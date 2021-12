La definizione e la soluzione di: Cambiare percorso e agire: dare la __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SVOLTA

Curiosità : Cambiare percorso e agire: dare la __

ab utili: anziché agire sull'intelletto con il ragionamento, agire sulla volontà con motivazioni, dimostrando all'avversario che la sua opinione, se vera ... Significato svolta

svòlta s. f. der. di svoltare1 (deverbale a suffisso zero). – 1. segnali di divieto della segnaletica stradale. b. Il punto, il tratto o il momento in cui si svolta: la stazione è qui vicina, dopo la prima s. a destra; l’auto è uscita di strada svolta 'zv?lta s. f. der. di svoltare. - 1. a. cambiamento di direzione: divieto di s. a sinistra curva, region. storta, non com. svoltata. : la stazione è dopo la prima s. curva, non com. svoltata. 2. fig. a. modificazione radicale di una situazione o di una linea di condotta inversione a U, inversione Definizione Treccani

