La definizione e la soluzione di: Cabinovia dalla silhouette arrotondata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OVOVIA

Curiosità : Cabinovia dalla silhouette arrotondata

Significato ovovia

ovovìa s. f. comp. di ovo- e via. – Funivia monofune adibita al trasporto di persone, nella quale la cabina sospesa, generalm. a due posti, ha forma di uovo. CATEGORIA: TRASPORTI TERRESTRI funivia funi'via s. f. comp. di fune e via². - trasp. impianto per trasporto di persone, costituito da uno o più veicoli che corrono sospesi su una o più funi metalliche tese tra due stazioni ubicate a differente quota ? teleferica. ? funicolare. ? bidonvia, cabinovia, ovovia, seggiovia. Definizione Treccani

