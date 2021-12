La definizione e la soluzione di: Il burro che si mette sulle labbra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DI CACAO

Curiosità : Il burro che si mette sulle labbra

una palla di burro, con un visino di melarosa, una bocchina che rideva sempre e una voce sottile e carezzevole, come quella d'un gatto che si raccomanda ... Significato di%20cacao

cacào (ant. caccào) s. m. dallo spagn. cacao e questo dall’azteco 5 file. 2. Prodotto alimentare ricavato dal seme delle piante di cacao: è una polvere di color bruno rossiccio (detta anche polvere di c. o c. in polvere), ottenuta per macinazione CATEGORIA: FARMACOLOGIA E TERAPIA – MODA – ALIMENTAZIONE – INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA cioccolato o cioccolata s. f.; ant. cioccolatto o cioccolatte, entrambi s. m. dallo sp. chocolate, dall'azteco chocolatl. - ¦ s. m. gastron. prodotto dolciario costituito da cacao e zucchero ? cacao. ¦ agg. invar. di colore simile a quello del cioccolato: pelle color c. bruno, marrone. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

