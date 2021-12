La definizione e la soluzione di: Burj __, il grattacielo più alto al mondo nel 2019. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : KHALIFA

Curiosità : Burj __, il grattacielo piu alto al mondo nel 2019

dell'edificio. Al momento il Burj Khalifa di Dubai, la cui struttura è stata completata il 17 gennaio 2009, è il più alto grattacielo del mondo (829,80 m). Al secondo ... Significato khalifa

califfo s. m. dall’arabo khalifa «successore» e anche «vicario, luogotenente». – Sommo monarca dell’islamismo, concependosi l’insieme dei paesi musulmani come un’unità politica sottomessa a un unico sovrano (erroneamente è stato invece, da parte europea, assimilato al papa come capo spirituale califfo s. m. dall'arabo khalifa 'successore' e anche 'vicario, luogotenente'. - 1. stor. sommo monarca dell'islamismo ? sultano. 2. fig. persona autoritaria boss, despota, dittatore, tiranno. ? prepotente. Definizione Treccani

