Soluzione 9 lettere : FRAGRANZA

Curiosità : Un buon odore come quello del pane

guerra: "Brutto come … la morte, la fame, le tasse, la guerra" (Si può usare qualsiasi metro di paragone) Pani e casu, binu a rasu: "Pane e formaggio, bicchiere ... Significato fragranza

fragranza s. f. dal lat. fragrantia, der. di fragrans -antis «fragrante». – Odore intenso, gradevole e delicato: la f. delle zagare; la f. del pane appena cotto; una f. intorno Sentìa qual d’aura de’ beati Elisi (Foscolo). fragranza fra'grantsa s. f. dal lat. fragrantia, der. di fragrans -antis 'fragrante'. - 1. odore intenso, gradevole e delicato: la f. del pane appena cotto aroma, effluvio, lett. olezzo, profumo. fetore, lezzo, puzza, puzzo. 2. estens. sostanza aromatica estratta da piante e fiori, Definizione Treccani

