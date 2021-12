La definizione e la soluzione di: Un brano di Giovanni Allevi, inno della serie A. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GENEROSA

Curiosità : Un brano di Giovanni Allevi, inno della serie A

opera di Giovanni Allevi, su apposita commissione di Maurizio Beretta (presidente della Lega Serie A). Il brano è composto per orchestra e coro a quattro ... Significato generosa

GENEROSO 1. Nel suo significato più comune, GENEROSO si dice di chi è largo nel ricompensare e nel si può dire anche di un carattere o di un sentimento (animo g.; impulsi generosi). 6. Quando generoso è riferito direttamente o indirettamente a un atleta o a un gruppo di erogazione eroga'tsjone s. f. dal lat. erogatio -onis. - 1. operazione di distribuire qualche prodotto distribuzione, fornitura. 2. atto di erogare e, anche, la somma erogata: una generosa e. donazione, elargizione, offerta. Definizione Treccani

Altre definizioni con brano; giovanni; allevi; inno; della; serie; Come i cani in un brano dei Sangue Misto; Un brano cantato da Nelly e Kelly Rowland; Un brano di Claudio Baglioni: __ facendo; brano di un autore; Ci sono quelli secondo Luca, giovanni e Matteo; giovanni , l astronomo tedesco, per gli italiani; La città natale di giovanni Verga; __ giovanni e Giacomo: comici; allevi are pene o dolori; Medicinali che allevi ano il dolore; L’allevi musicista; allevi are, mitigare; Nel Medioevo prova estrema per provare l inno cenza; L Hannibal de Il silenzio degli inno centi; Quelli di risa sono inno cui; Lo è un fucile inno cuo; Le peculiari formazioni rocciose della Tessaglia; La messa in gioco della palla nel biliardo; Uno schiacciatore della pallavolo; Nota isola a nord-ovest della Sardegna; serie TV con Matthew McConaughey: True __ ing; The __ Dead, fumetto e serie TV a tema zombie; Il cognome di don Pietro nella serie tv Gomorra; Nella serie TV Lost c era quello Dharma; Cerca nelle Definizioni