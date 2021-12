La definizione e la soluzione di: Un brano del cantautore Samuele Bersani del 2003. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CATTIVA

Curiosità : Un brano del cantautore Samuele Bersani del 2003

Samuele Bersani (Rimini, 1º ottobre 1970) è un cantautore italiano. È uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco ... Significato cattiva

on line CATTIVO 1. Quando è riferito a una persona, l’aggettivo CATTIVO può indicarne una qualità morale ). Parole, espressioni e modi di dire cattiva stella cattiva strada cattive maniere cattivo gusto cattivo umore con le cattive farsi cattivo sangue in cattive acque Proverbi l’erba mettere 'met:ere lat. mittere 'mandare', nel lat. tardo 'mettere' pass. rem. misi, mettésti, part. pass. mésso. - ¦ v. tr. 1. a. far sì che qualcosa occupi una non com. mettere male con riferimento a situazione e sim., prendere una cattiva piega: la faccenda si mette male fam. buttare male, complicarsi, compromettersi, fam Definizione Treccani

