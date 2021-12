La definizione e la soluzione di: Un brano di Claudio Baglioni: __ facendo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STRADA

Voce principale: Claudio Baglioni. La discografia di Claudio Baglioni, cantautore romano pop italiano, parte nel 1970 e comprende 38 album ufficiali, tra ... Significato strada

strada s. f. lat. tardo strata (sottint. via), femm. s. nella vita; è un bravo giovane, che farà certo molta s.; ne ha fatta di strada da allora! (parlando di una scienza, di una tecnica, di un complesso di conoscenze, ecc.); iron CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – TRASPORTI TERRESTRI strada s. f. lat. tardo strata sottint. via, femm. sost. di stratus, part. pass. di sternere 'stendere, selciare'; propr. 'via massicciata'. - 1. edil. striscia essere sulla s.; mettere in mezzo a una s. in miseria, in rovina, sul lastrico; su strada di corsa ciclistica, che si svolge all'aperto su pista. 2. solo al sing. estens Definizione Treccani

