La definizione e la soluzione di: Un brano cantato da Nelly e Kelly Rowland. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DILEMMA

Curiosità : Un brano cantato da Nelly e Kelly Rowland

Neptunes. Seguono altri due fortunati brani, ossia Dilemma, cantato in duetto con Kelly Rowland, e Work It, che vede invece la partecipazione di Justin Timberlake ... Significato dilemma

dilèmma s. m. dal lat. dilemma -atis, gr. d???µµa -at??, la conseguenza, affermativa o negativa, che si vuol dimostrare: proporre, risolvere un dilemma. Con sign. estens., alternativa, necessità di scelta tra due contrastanti soluzioni di'l?m:a s. m. dal lat. dilemma -atis, gr. dílemma -atos pl. -i. - 1. filos. forma di argomentazione, nella quale si stabilisce un'alternativa tra due ipotesi equivalenti: proporre, risolvere un d. antinomia. 2. estens. necessità di scegliere tra due contrastanti soluzioni: trovarsi Definizione Treccani

Altre definizioni con brano; cantato; nelly; kelly; rowland; Un brano di Claudio Baglioni: __ facendo; brano di un autore; Se vibrano , suonano; Il popolare Ramazzotti del brano Rosa nata ieri; Lo strumento dell incantato re di serpenti; Il Diamante cantato dai Diaframma; Con il bambino in un brano cantato dai Nomadi; La nota sulla quale viene cantato un salmo nel canto gregoriano; Lo è la kelly di Hermès; Il reality con Ozzy, Sharon e kelly ; L'ultimo film che Grace kelly interpretò per Hitchcock; Cerca nelle Definizioni